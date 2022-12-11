Массажист Кокорина: «С Сашей любой российский клуб был на 25 процентов сильнее»

Известный российский массажист Сергей Колесников, работающий в «Зените», поделился мыслями о возможном возвращении Александра Кокорина в Россию.

«Обычно если что-то случается, если что-то болит, Саша мне звонит. В последний раз у него болела задняя поверхность бедра, я ему рассказывал, что надо делать, но это было недели две назад. Если не ошибаюсь, после этого он еще гол забил. Когда мы с ним в последний раз разговаривали, он сказал, что год точно отыграет на Кипре. Его там все устраивает — и ребята в команде, и то, как к нему относятся. Верю ли я, что он еще поиграет в России? Конечно, поиграет! Я видел, как в «Фиорентине» играет Кабраль, и знаю, как может играть Саша. Любой российский клуб, в котором выступал бы Кокорин, был бы на 25 процентов сильнее. Таких игроков мало», — приводит слова Колесникова «РБ Спорт».

Он также заявил, что в России на данный момент нет нападающего уровня Кокорина.

«Я видел, как Сычевой играет, но не знаю его. Такой удачливый парень. Соболев — хороший игрок, хотя звезд с неба не хватает, работяга. Но с такой техникой, такой скоростью и таким мышлением, как у Кокорина — таких нападающих еще нужно поискать, вы уж мне поверьте», — добавил Колесников.

31-летний нападающий «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Всего за кипрский клуб он провел 10 матчей, забил пять мячей и отдел две результативные передачи.