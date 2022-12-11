Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:33

Президент «Урала» Иванов рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.

«Не могу сказать точно, будут ли у нас новички зимой. Работа ведется, конечно. Если мы найдем подходящего игрока для нас, то, конечно, мы возьмем этого футболиста. Время еще есть», — сказал Иванов «РБ Спорту».

Зимнее трансферное окно в России откроется 26 января 2023 года.

После 17 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-ne-znayu-budut-li-urala-novichki-zimoj-rabota-vedetsya/
ФК Урал
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Иди отсюда, болван!» Месси вывели из себя — он провоцировал ван Гала и обозвал соперника во время интервью
Ударился головой о вышку и впал в кому. Трагедия советского прыгуна в воду
В Абхазии оценили призывы открыть «фронт» против РФ в Грузии
ВС России уничтожили взвод РСЗО «Град» в Донецкой Народной Республике
В Подмосковье семья из трех человек погибла от отравления угарным газом
Что делают волонтеры
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Тарасова о российском футболе: «Неинтересно следить за видом спорта, в котором все время проигрываем»
Спортивный директор «Оренбурга» опроверг интерес клуба к Эммануэлю Эрнандесу
Иван Данильянц: «Пока предложения от Бердыева по «Сочи» не получил, жду»
Бывший помощник Бердыева рассказал о возможном трудоустройстве в «Сочи»
Агент Влашича: «Никола может вернуться в Россию»
Главный тренер «Ахмата» рассказал о планах команды на тренировочный сбор в Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рианчо заявил, что «Спартак» вызывает уважение у каждого человека

Тарасова о российском футболе: «Неинтересно следить за видом спорта, в котором все время проигрываем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости