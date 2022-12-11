Президент «Урала» Иванов рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.

«Не могу сказать точно, будут ли у нас новички зимой. Работа ведется, конечно. Если мы найдем подходящего игрока для нас, то, конечно, мы возьмем этого футболиста. Время еще есть», — сказал Иванов «РБ Спорту».

Зимнее трансферное окно в России откроется 26 января 2023 года.

После 17 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.