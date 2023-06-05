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Сегодня, 14:13

Тарасов: «Родине» под силу выйти в РПЛ уже в этом сезоне»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России и сооснователь медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал о своих ожиданиях от стыковых матчей за выход в РПЛ.

«Да, меня можно сейчас считать болельщиком «Родины». У клуба была задача попасть в РПЛ. Зимой они хорошо усилили команду и провели качественную трансферную политику. Теперь команда попала в стыковые матчи. Ребята серьезно готовятся к ним. Я думаю, что они могут выйти в РПЛ и они этого заслужили. У руководства команды есть такая цель. Из «Родины» может получиться большой клуб, и я им желаю этого. «Родине» под силу выйти в РПЛ уже в этом сезоне, но дальше надо будет усилять команду новыми футболистами, потому что элитный дивизион нашего футбола — это уже другой уровень», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

«Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона-2022/23, но получила право принять участие в стыках, так как «Алания» не прошла лицензирование для участия в РПЛ. В стыковых матчах команда из Москвы сыграет против «Пари НН». Первый матч пройдет 7 июня, ответный — 10 июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-rodine-pod-silu-vyiti-v-rpl-uzhe-v-etom-sezone-oni-eto-zasluzhili-256484/
Дмитрий Тарасов
Футбол
РПЛ
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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