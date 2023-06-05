Агент Мойзеса надеется, что переговоры о выкупе футболиста ЦСКА начнутся в скором времени

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал, что переговоры по выкупу защитника ЦСКА Мойзеса еще не начались.

«Надеюсь, переговоры о выкупе скоро начнутся», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

Мойзес выступает за ЦСКА на правах аренды из «Интернасьонала». В минувшем сезоне защитник провел 35 матчей в составе московской команды, отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2022/23.