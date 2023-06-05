Сенников заявил, что отдал бы приз лучшего вратаря чемпионата Шелии

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников ответил на вопрос, согласен ли с выбором лучшего игрока РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Понятно, что эту премию должен был брать игрок «Зенита», который стал чемпионом. А Малком стал лучшим бомбардиром клуба и всего чемпионата. Вариантов тут было не много. Он мог посоревноваться в этой номинации с Венделом, а выделить кого-то другого сложно. Например, Клаудиньо играл не так ярко», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

Также он оценил признание Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона.

«Я бы выбрал Шелию. Посмотрите, как играл «Ахмат» в этом сезоне. Большая заслуга в этом именно вратаря. Странно, что он не попал даже в тройку номинантов. Если брать Сафонова, то он допускал ошибки, а Лантратов провел в «Локомотиве» неполный сезон. Пусть и хорошо там играл», — добавил эксперт.

Сезон чемпионата России-2022/23 завершился 3 июня. 4 июня в Москве состоялась первая ежегодная премия РПЛ, на которой награждали лучших игроков и тренеров сезона.