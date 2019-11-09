«Тамбов» в гостях обыграл «Ростов» и одержал третью победу подряд после отставки Григоряна

«Ростов» дома проиграл «Тамбову» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России. В составе гостей отличились нападающие Георгий Мелкадзе и Владимир Обухов. Встреча проходила в Ростове на стадионе «Ростов Арена».

Для «Тамбова» эта победа стала третьей кряду в РПЛ после отставки Александра Григоряна. Ранее команда из Тамбова обыграла «Уфу» (3:0) и «Сочи» (2:1). Исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» является Сергей Первушин.

Команда Валерия Карпина во второй раз уступила «Тамбову». В первом круге «Ростов» проиграл сопернику со счетом 1:2.

«Ростов» с 30 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 17 баллов и 13-е место.

Чемпионат России. Премьер-лига.16-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» — 1:2 (1:0)

Голы: Сигурдарсон, 7 (1:0). Мелкадзе, 52 (1:1). Обухов, 71 (1:2).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Чернов, Ионов, Глебов, Байрамян, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов, 77).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе (Таказов, 86), Килин, Тетрашвили, Карасев (Чуперка, 81), Обухов, Костюков, Мелкадзе (Хосонов, 78).

Предупреждения: Осипенко, 33. Костюков, 41. Сигурдарсон, 56. Хаджикадунич, 60. Мелкадзе, 64. Ойеволе, 82.

Судьи: Карасев. Еремин, Шаламберидзе (все — Москва).

9 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

«Ростов» — «Тамбов»: все голы матча