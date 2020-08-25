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«Тамбов» — «Сочи»: видеотрансляция матча чемпионата России

16:30
«Тамбов» примет «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ. Фото ФК «Сочи»
«Тамбов» примет «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ. Фото ФК «Сочи»
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Во вторник, 25 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В РПЛ команды провели между один матч, в котором тамбовские футболисты взяли три очка. Игра второго круга была отменена из-за коронавируса у футболистов «Сочи».

Следить за матчем «Тамбов» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Сочи»

Тамбов — Сочи

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