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«Тамбов» — «Ротор»: Архипов открыл счет в матче РПЛ

19:44
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Форвард «Тамбова» Артем Архипов забил гол в ворота «Ротора» на 41-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ.

24-летний нападающий вернулся в «Тамбов» в зимнее трансферное окно. Архипова арендовали у «Кубани».

Встреча «Тамбов» — «Ротор» проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Тамбов — Ротор

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