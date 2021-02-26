«Тамбов» — «Ротор»: Архипов открыл счет в матче РПЛ
Форвард «Тамбова» Артем Архипов забил гол в ворота «Ротора» на 41-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ.
24-летний нападающий вернулся в «Тамбов» в зимнее трансферное окно. Архипова арендовали у «Кубани».
Встреча «Тамбов» — «Ротор» проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Артём Архипов забивает гол в своём дебютном матче Тинькофф РПЛ.#ТамбовРотор на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2021
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