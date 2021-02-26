«Тамбов» — «Ротор»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота хозяев
На 8-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Ротор» арбитр Иван Сиденков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота тамбовской команды.
После удара Сергея Макарова действительно произошел контакт мяча с левой рукой Никиты Дроздова. Но рука находилась в естественном положении, была прижата к корпусу, поэтому оснований для назначения пенальти не возникло. Свою проверку провели видеоассистенты Анатолий Жабченко и Алексей Лунев, которые не стали вмешиваться в действия судьи, согласившись с его мнением.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю