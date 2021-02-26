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Судейство

«Тамбов» — «Ротор»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота хозяев

19:25
«Тамбов» — «Ротор». «Тамбов» — «Ротор». «Тамбов» — «Ротор». «Тамбов» — «Ротор».
«Тамбов» — «Ротор».
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На 8-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Ротор» арбитр Иван Сиденков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота тамбовской команды.

После удара Сергея Макарова действительно произошел контакт мяча с левой рукой Никиты Дроздова. Но рука находилась в естественном положении, была прижата к корпусу, поэтому оснований для назначения пенальти не возникло. Свою проверку провели видеоассистенты Анатолий Жабченко и Алексей Лунев, которые не стали вмешиваться в действия судьи, согласившись с его мнением.

(Александр Бобров)

«Тамбов» — «Ротор».
«Тамбов» — «Ротор».
«Тамбов» — «Ротор».
«Тамбов» — «Ротор».
«Тамбов» — «Ротор».
«Тамбов» — «Ротор».
«Тамбов» — «Ротор».
«Тамбов» — «Ротор».

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