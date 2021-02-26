Бывший тренер «Краснодара» раскритиковал Мусаева за отсутствие результатов

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев считает, что нынешнему наставнику «быков» Мураду Мусаеву пора в отставку.

Специалист заявил, что уровень российского футбола на данный момент ниже того, каким должен быть. Также он считает, что игра «Краснодара» с каждым матчем становится хуже.

«Мусаев на сто процентов исчерпал себя в этом клубе. Нет результата уже который год. Футболисты в команду покупаются, они получают хорошие финансовые условия. И это, не говоря про базу и медицину. А в итоге команда в таком состоянии... Вроде только закончили сборы, а против «Динамо» играли без взрывов, и так далее. Видны методичные ошибки. Однозначно слабое управление командой. И поражение от «Динамо» закономерно. Нет результата — извините», — цитирует Ташуева «Р-Спорт».

«Краснодар» закончил выступление в Лиге Европы, дважды проиграв загребскому «Динамо» в 1/16 финала. В чемпионате России «быки» занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. 28 февраля подопечные Мусаева сыграют с «Уралом» в 20-м туре РПЛ. В прошлом сезоне «Краснодар» стал бронзовым призером чемпионата России.