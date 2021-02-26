Бывший тренер «Краснодара» раскритиковал Мусаева за отсутствие результатов
Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев считает, что нынешнему наставнику «быков» Мураду Мусаеву пора в отставку.
Специалист заявил, что уровень российского футбола на данный момент ниже того, каким должен быть. Также он считает, что игра «Краснодара» с каждым матчем становится хуже.
«Мусаев на сто процентов исчерпал себя в этом клубе. Нет результата уже который год. Футболисты в команду покупаются, они получают хорошие финансовые условия. И это, не говоря про базу и медицину. А в итоге команда в таком состоянии... Вроде только закончили сборы, а против «Динамо» играли без взрывов, и так далее. Видны методичные ошибки. Однозначно слабое управление командой. И поражение от «Динамо» закономерно. Нет результата — извините», — цитирует Ташуева «Р-Спорт».
«Краснодар» закончил выступление в Лиге Европы, дважды проиграв загребскому «Динамо» в 1/16 финала. В чемпионате России «быки» занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. 28 февраля подопечные Мусаева сыграют с «Уралом» в 20-м туре РПЛ. В прошлом сезоне «Краснодар» стал бронзовым призером чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю