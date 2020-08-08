Стали известны составы «Тамбова» и «Ростова» на матч 1-го тура Тинькофф-чемпионата России. В составе хозяев дебютирует 39-летний вратарь Сергей Рыжиков. Голкипер, выступавший в прошлом сезоне за «Крылья Советов», выведет тамбовцев на поле в стартовом составе.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Костюков, Карапетян.

Запасные — Чагров, Шляков, Головня, Карасев, Кабахидзе, Обухов, Панченко.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные — Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Байрамян, Еременко, Глебов, Ковалев, Саплинов, Хасимото, Прошляков, Долгов.

Матч «Тамбов» — «Ростов» начнется в 18.30 по московскому времени.