«Тамбов» продолжит существование, если игроки пойдут на сокращение зарплат

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что клуб продолжит свое существование, если футболисты и сотрудники команды пойдут на сокращение зарплаты, сообщает ТАСС.

У «Тамбова» долги по зарплате более 150 миллионов рублей. 8 февраля тамбовский клуб заявил о банкротстве, которое не было принято.

Худяков отметил, что футболисты отправились на сбор в Крымск, самостоятельно оплатив себе билеты и проживание. Он также заявил, что до конца этой недели станет точно известно, будет ли дальше существовать клуб.

«Цель РФС и РПЛ заключается в том, чтобы по окончании сезона команда не обанкротилась и не исчезла с лица земли. Сейчас нужно, чтобы футболисты, административный и руководящий составы пошли на понижение зарплаты и реструктуризацию долга — если пойдут, клуб сохранится. Если не пойдут, будем сниматься и банкротиться», — цитирует Худякова ТАСС.

21 февраля «Тамбов» сыграет с «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка России.

Ранее, 4 февраля, глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21. 25 января генеральный директор клуба Ольга Коновалова сказала, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.