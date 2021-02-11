«Томь» обыграла «Ахмат» в товарищеском матче на сборе в Турции — 3:2.

В составе грозненцев отличились Габриэл Янку и Владимир Ильин (оба — с пенальти), у томичей дубль на счету Артема Симоняна, еще один гол забил Илья Зуев.

Товарищеские матчи

«Томь» — «Ахмат» — 3:2 (0:1)

Голы: Янку, 30 — с пенальти (0:1). Симонян, 53 (1:1). Ильин, 64 — с пенальти (1:2). Зуев, 67 (2:2). Симонян, 84 (3:2).

«Ахмат»: Мелихов, Пуцко, Быстров, Анхель, Кармаев, Ягьяев, Тимофеев, Ильин, Янку, Садулаев, Адуев.

11 февраля.