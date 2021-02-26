«Тамбов» определится с возможностью переезда в Саранск до середины апреля

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о финансовом положении команды.

«То, что команда доиграет сезон, — это точно. Все деньги, которые сейчас будут приходить, пойдут на погашение долгов по зарплате и налоги. У нас есть партнер, который помогает, чтобы сейчас шла жизнедеятельность клуба, — покупает билеты, оплачивает проживание и питание. Все делается для того, чтобы сохранить команду. Мы прекрасно понимаем, что если бы снялись — это было бы все. Ребята бы не получили денег и под футбольным клубом «Тамбов» была бы подведена жирная черта», — цитирует ТАСС Худякова.

Также Худяков отметил, что клуб может рассмотреть вариант с переездом в Саранск.

«Мы не сидим на месте и ведем переговоры — если за это время найдется инвестор, которому будет интересна команда и который сможет погасить долги и взять команду под свое крыло, тогда есть только один вариант — переезд в Саранск. Власти Мордовии пошли нам навстречу — мы с ними нормально контактируем по поводу проведения матчей, руководство региона и министр спорта помогают нам. Чтобы вести переговоры о переезде, нужно, чтобы от нас исходила какая-то конкретика. Как она у нас будет, мы начнем переговоры. Думаю, это будет до середины апреля», — добавил Худяков.

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками после 19 матчей. Сегодня, 26 февраля команда сыграет против «Ротора» в рамках 20-го тура чемпионата России, начало встречи — в 19.00 (мск).

«Тамбов» из-за финансовых проблем был близок к снятию с сезона, однако 16 февраля было принято решение, что клуб доиграет чемпионат.