Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» перевод нападающего Педро Роши в «Спартак-2», а также порассуждал, кого может вытеснить из состава красно-белых Квинси Промес.

«Перевод Педро Роши в ФНЛ правильно это или нет — решает тренер. Кто-то в любом случае должен уйти, Промес же в строю. Кстати Рошу, никто не знает и не видел. Пока перевели, но ему нужно искать клуб. Это лишний раз говорит о том, сколько бесполезных трансферов у «Спартака» за последние 10 лет. Пришли-ушли и не только Роши», — сказал Мостовой.

Также Мостовой назвал тех, кого может потеснить Промес.

«Промес играет на двух-трех позициях, значит кандидатов достаточно: Ларссон, Понсе, Бакаев. Тут уже вопрос главного тренера, которому осталось немного, как выразился сам Тедеско», — отметил Мостовой.

Ранее, 24 февраля, «Спартак» исключил Рошу из заявки на Тинькофф РПЛ. 26-летний бразилец вернулся в московский клуб в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго». Свой последний матч за «Спартак» провел 7 марта 2019 года против «Урала» в Кубке России.

(Елизавета Денисова)