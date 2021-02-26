Тедеско: «Крал готов играть с «Рубином», не чувствует болевых ощущений»
13:32
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 20-го тура чемпионата России против «Рубина».
«У нас все хорошо. Крал готов играть, не чувствует болевых ощущений, работает в общей группе. Со вчерашнего дня к нам присоединился новый футболист — не знаю, слышали ли вы об этом (смеется), хотя информации про этот трансфер было не так много. Нам необходимо выиграть первый матч после рестарта», — сказал Тедеско.
В этом сезоне Алекс Крал провел за красно-белых 19 матчей в чемпионате России и отметился тремя голевыми передачами.
Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 мск.
(Артем Калинин)
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