Тедеско: «Крал готов играть с «Рубином», не чувствует болевых ощущений»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 20-го тура чемпионата России против «Рубина».

«У нас все хорошо. Крал готов играть, не чувствует болевых ощущений, работает в общей группе. Со вчерашнего дня к нам присоединился новый футболист — не знаю, слышали ли вы об этом (смеется), хотя информации про этот трансфер было не так много. Нам необходимо выиграть первый матч после рестарта», — сказал Тедеско.

В этом сезоне Алекс Крал провел за красно-белых 19 матчей в чемпионате России и отметился тремя голевыми передачами.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 мск.

(Артем Калинин)