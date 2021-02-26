РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско: «Крал готов играть с «Рубином», не чувствует болевых ощущений»

13:32
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 20-го тура чемпионата России против «Рубина».

«У нас все хорошо. Крал готов играть, не чувствует болевых ощущений, работает в общей группе. Со вчерашнего дня к нам присоединился новый футболист — не знаю, слышали ли вы об этом (смеется), хотя информации про этот трансфер было не так много. Нам необходимо выиграть первый матч после рестарта», — сказал Тедеско.

В этом сезоне Алекс Крал провел за красно-белых 19 матчей в чемпионате России и отметился тремя голевыми передачами.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 мск.

(Артем Калинин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир