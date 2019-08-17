На 47-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар» серьезную ошибку допустил арбитр Николай Волошин, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте тамбовский защитник Седрик Гогуа левой рукой прервал полет мяча, выбив его на угловой. Обзор судье никто не перекрывал, он должен был видеть то, что сделал игрок «Тамбова», и правильно оценить его действия. Однако в итоге 11-метровый не был назначен. (Александр Бобров)

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