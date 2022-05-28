«Тамбов» исключен из состава РФС

Читать «СЭ» в

В Москве проходит очередная конференция РФС.

По итогам заседания конференции РФС было решено исключить из состава организации:

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск»;

Ассоциация «Профессиональная футбольная лига»;

Региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Марий Эл»;

Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области;

Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация футбола инвалидов России».

«Тамбов» по итогам сезона-2020/21 вылетел из РПЛ и прекратил существование.