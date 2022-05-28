«Факел» включили в состав РФС

На конференции Российского футбольного союза (РФС) было принято решение включить футбольный клуб «Факел» в состав организации.

Как сообщает пресс-служба РФС, также в состав организации включили футбольный клуб «Новосибирск», а также региональную физкультурно-спортивную общественная организацию Республики Марий Эл «Федерацию футбола» и общественную организацию «Региональная спортивная федерация футбола Новгородской области».

По итогам сезона-2021/22 «Факел» занял второе место в Олимп — Футбольной национальной лиге и напрямую вышел в Тинькофф Российскую премьер-лигу.