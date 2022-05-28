Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:40

«Факел» включили в состав РФС

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

На конференции Российского футбольного союза (РФС) было принято решение включить футбольный клуб «Факел» в состав организации.

Как сообщает пресс-служба РФС, также в состав организации включили футбольный клуб «Новосибирск», а также региональную физкультурно-спортивную общественная организацию Республики Марий Эл «Федерацию футбола» и общественную организацию «Региональная спортивная федерация футбола Новгородской области».

По итогам сезона-2021/22 «Факел» занял второе место в Олимп — Футбольной национальной лиге и напрямую вышел в Тинькофф Российскую премьер-лигу.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2234
Футбол
РПЛ
ФНЛ
РФС
ФК Факел (Воронеж)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Без Сандро Шварца, долгожданного трофея и надежд на будущее. Что грозит «Динамо», если клуб не выиграет Кубок России? 
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Дюков: «ЮФЛ становится одним из самых крупных в мире. Мы уже видим эффект от этого чемпионата»
Проект Кубка лиги обсудят на общем собрании клубов РПЛ 30 мая
Утвержден устав новой редакции с изменением квот для избрания в исполком РФС
Хачатурянц: «У меня нет информации, что следующий сезон может быть перенесен из-за Fan ID»
В «Торпедо» высказались о продлении контракта с Лебеденко: «Игорь еще не сказал своего последнего слова»
В «Торпедо» рассказали, что клуб будет делать акцент на российских игроках
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
Проект Кубка лиги обсудят на общем собрании клубов РПЛ 30 мая
Хачатурянц: «У меня нет информации, что следующий сезон может быть перенесен из-за Fan ID»
Анохин признался, что переживает за «Химки» перед ответным матчем со «СКА-Хабаровск»
РПЛ, переходный турнир: «Химки» — «СКА-Хабаровск» и «Уфа» — «Оренбург»
Губерниев назвал наказание Лантратова издевательством над здравым смыслом
«Уфа» — «Оренбург»: где смотреть стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тамбов» исключен из состава РФС

В РФС сообщили о росте количества граждан, занимающихся футболом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости