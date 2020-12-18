«Тамбов» и «Урал» сыграли вничью в заключительном матче года в РПЛ

«Тамбов» и «Урал» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 1:1.

Первый гол забили гости — на 29-й минуте отличился Отман Эль-Кабир, для которого это первый мяч в сезоне.

Сравнял счет Герман Онугха на 45+1-й минуте.

Эта последний матч РПЛ в этом году, команды ушли на зимнюю паузу.

«Урал» занимает 12-е место в таблице. «Тамбов» — последний (16-е место).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Тамбов» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (1:1)

Голы: Эль-Кабир, 29 (0:1). Онугха, 45+1 (1:1).

Нереализованный пенальти: Эль-Кабир, 63 (мимо)

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Каплиенко, Килин, Карасев, Костюков (Карапетян, 75), Чуперка, Кабахидзе (Тилль, 65), Онугха.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Ефремов (Татаринов, 87), Евсеев (Подберезкин, 68), Егорычев, Йовичич (Бавин, 78), Калинин, Эль-Кабир, Мишкич, Аугустыняк.

Предупреждения: Чуперка, 9. Костюков, 15. Егорычев, 45+1. Кабахидзе, 46. Герасимов, 47. Ароян, 59.

Судьи: Иванов. Березнев (оба — Ростов-на-Дону), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Амелин (Тула). Елеференко (Москва).

18 декабря. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».