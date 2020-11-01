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«Тамбов» — «Динамо»: трансляция матча — в 19.00

17:00
«Динамо» сыграет против «Тамбова» в матче 13-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» сыграет против «Тамбова» в матче 13-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 1 ноября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне динамовцы дважды обыграли соперника с общим счетом 3:0.

Следить за матчем «Тамбов» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Динамо»

Тамбов — Динамо

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