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Сегодня, 11:11

Талалаев возглавит «Торпедо»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский специалист Андрей Талалаев близок к назначению на пост главного тренера «Торпедо», сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, 50-летний россиянин согласовывает детали контракта, в ближайшее время специалист подпишет соглашение.

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4852707-andrej-talalaev-blizok-k-naznacheniyu-na-post-glavnogo-trenera-torpedo.html
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
6
4
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 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
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