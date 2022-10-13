Талалаев возглавит «Торпедо»

Российский специалист Андрей Талалаев близок к назначению на пост главного тренера «Торпедо», сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, 50-летний россиянин согласовывает детали контракта, в ближайшее время специалист подпишет соглашение.

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.