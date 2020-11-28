Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал итог матча 16-го тура премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Локомотивом» (0:0).

— Результат закономерен, — сказал Талалаев. — Встречались две хорошие команды. Мы чуть больше подходили к воротам, но у «Локомотива» подходы были даже поострее. Виталий Гудиев дважды нас выручил. В середине второго тайма, примерно с 62-й по 75-ю минуту, «Ахмат» потерял нити, пропали моменты. Пришлось проводить замены. Но то же самое сделал соперник, поддержал свежесть. Мы увидели, что за 70 часов можно спокойно подготовить команду к матчу, для грамотного тренера и хорошей медицинской бригады это не проблема. Тут «Локомотив» надо отметить. Мне вообще очень нравится противостояние с тренерами, которые по ходу матча меняют схему.

Мы знали, что у «Локомотива» мощный правый фланг. И ждали там связку Живоглядов — Игнатьев. Специально для этого готовили Харина, и увели Беришу, чтобы он поменьше оборонялся. Но Игнатьев, который здорово выглядел в Мадриде с «Атлетико», в основе не вышел. Увидев стартовый состав «Локомотива», мы решили ничего в своей игре не менять.