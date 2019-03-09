Такума Нисимура: "Не могу сказать, что сейчас показываю свой максимум"

Нападающий ЦСКА Такура Нисимура прокомментировал победу над "Рубином" (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России. В этой встрече 22-летний японец забил первый мяч за армейский клуб.

– Очень рад, что команда сегодня победила и что получилось забить, – сказал Нисимура. – Но я считаю, что мог сыграть лучше. В плане развития хочется больше забивать за ЦСКА, приносить больше пользы клубу и, возможно, в будущем попасть в сборную Японии и активно там играть.

– Вы играли с "Рубином", который славится в первую очередь оборонительными действиями, но сегодня соперник позволил вам создать много моментов. Довольны реализацией?

– Во время установки тренеры говорили, что в этом матче придется проявить большое терпение. Мы понимали, что важно будет забить на первых минутах и старались это выполнить.

– Что для вас самое сложное в России?

– Пробки.

– Какую задачу вам ставил перед матчем Гончаренко и чего ждать от вас болельщикам? В какой манере вы любите играть?

– Тренер говорил, что двум нападающим нужно располагаться близко. В будущем буду стараться играть лучше. Не могу сказать, что сейчас показываю свой максимум. (Елена Григорьевская)

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