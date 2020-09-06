Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько в Instagram поделился впечатлением от матча с юношеской сборной России (5:5).

«Вернусь ко вчерашней игре. 5:5 — так мои команды ещё не играли. Атакой остался доволен, действия команды в обороне не впечатлили, но в официальных матчах такая феерия повторится вряд ли. Кержаков проверил нашу бдительность: ждали, что сборная сыграет в четыре защитника, что помогло бы нам в подготовке к «Уралу». Но на разминке увидели, что соперник начнет матч с тремя центральными защитниками, пришлось вносить коррективы.

Мне было интересно посмотреть как команда реагирует на изменения в установке. Было важно проверить в деле наших новичков: Воробьева и Липового, Брайана так назвать уже не могу, он полностью влился в коллектив. Воробьев, кстати, забил наш первый гол в матче. И еще: мне было очень приятно видеть в сборной ребят из академии «Спартака». Бакалюк, Литвинов, Иосифов отыграли на приличном уровне. Было приятно это видеть", — написал Гунько.

Матч «Урал» — «Химки» в 7-м туре Тинькофф РПЛ пройдет в субботу, 12 сентября. Начало — в 16.30 (мск).