Сына Семака не пустили на матч с «Локомотивом» в атрибутике «Зенита»

Илья Семак, сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал, что его не пустили на «РЖД Арену» на матч 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» в атрибутике питерского клуба. В видео, опубликованном в Instagram, стюард ссылается на постановление правительства и требует сдать атрибутику в камеру хранения.

«Сегодня произошел просто отвратительныи? случаи? на «РЖД Арене». На матч «Локомотив» — «Зенит» не пускали в атрибутике «Зенита», заставляли сдавать ее в камеру хранения, -написал Илья Семак. — Ни один из представителеи? стадиона не мог предоставить адекватное письменное постановление, разрешающее подобные деи?ствия в сторону болельщиков сине-бело-голубых.

На саи?те «Локомотива» написано, что болельщики могут быть в атрибутике своеи? команды. Стюарды и представители стадиона ссылались на требования руководства «Локомотива», регламент РПЛ и постановление правительства. Хотя по факту ничего подобного не существует.

На видео зафиксированы все переговоры. Смотреть со звуком! Но некоторые болельщики смогли прои?ти в атрибутике.

«Локомотив» просим предоставить объяснения. Неужели вы так боитесь «Зенита» и его болельщиков? Нас не сломить".