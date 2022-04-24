Сын инвестора «Химок» ответил на вопрос об игре по блату

Нападающий «Химок» Илья Садыгов рассказал, как относится к тому, что к его персоне проявляют повышенное внимание. Футболист является сыном бизнесмена Туфана Садыгова, который считается главным акционером «Химок».

«Повышенное внимание ко мне? Нормально реагирую. Это только мотивирует. Отвечаю ли я голами на разговоры про меня? Если вы так понимаете, то, наверное, да. В последних матчах удалось хорошо сыграть. Меня не злит то, что пишут про меня, я это не читаю. Говорить можно все, что угодно, но мы выходим на поле и доказываем. Есть тренер, есть руководство, я просто футболист, не хочу заострять внимание на том, у кого и какой статус», — заявил Садыгов.

«Химки» одержали победу над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России.