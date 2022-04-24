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Зиньковский высказался о работе судей в РПЛ

Антон Иванов
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о работе судей в Тинькофф чемпионате России после поражения от «Химок» (1:4).

—Чем ты объясняешь это? Судейский корпус слабый?

—Ничем не объясняю. Судейский корпус хороший, все красавцы. У нас весь чемпионат судили нормально, никаких претензий не было. В каждом матче бывают ошибки в обе стороны, никаких проблем. Но когда в одном матче десять ошибок. Чем занимается ВАР, когда нам забивают гол, и игрока оттягивают, а из-под него забивают гол. Это фол, но не знаю, как они это нам объяснят.

—Успели обсудить в раздевалке, что делал Ломаев?

—Нет. Он уже приятно завершил для болельщиков.

—Поддержали его?

—Да. Такое бывает у всех, как и красные, и желтые карточки. Ничего страшного. Идем дальше, но будут кадровые проблемы в следующем матче.

—Четыре игры осталось. Какой результат для «Крыльев» будет удачным в этом году?

—Без понятия. Будем улучшать, будем стараться. Сейчас будут кадровые проблемы, может, еще какие-то проблемы возникнут. По ходу матча все может быть в последних турах. Будем стараться. Сделаем все от нас зависящее. Если выиграем несколько матчей, то займем хорошую позицию по итогу сезона. Все ребята будут стараться, никто не опускает руки. Мы сами проиграли этот матч.

—ВАР может уйти из России. Тогда судейство станет еще хуже?

—Может, но не знаю, как это повлияет на уровень судейства. Сейчас все равно смотрят красную карточку. Была игра в ногу, удаление. А без ВАРа не увидели бы, дали желтую. Наверное, это помогает. Но в данном случае это сыграло против нас. С Коваленко надо было падать, тогда бы поставили.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 1
Спартак 1
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
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8
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