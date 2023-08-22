Сын Цымбаларя отреагировал на пресс-конференцию своих мамы и брата: «Память об отце заслуживает матча такого масштаба»
Сын Ильи Цымбаларя Олег, организатор матча памяти отца между ветеранами «Спартака» и сборной мира, который пройдет 9 сентября на «Открытие банк Арене», отреагировал для «СЭ» на пресс-конференцию в Одессе своих мамы и брата Сергея.
Они назвали проведение такого матча сейчас в России «кощунством», заявили, что согласия на его проведения не дают и сделают все, чтобы он не состоялся.
— В этом году — десять лет со дня смерти моего отца, — сказал Олег Цымбаларь. — Считаю, что его память и такая дата заслуживают матча именно такого масштаба, какой будет организован 9 сентября в Москве и обязательно состоится. В «Спартаке» папа провел много лет и стал любимцем болельщиков, а его уровень как игрока заслуживает такого соперника, как сборная мира. Рад, что в родной Одессе его помнят и любят, и буду испытывать такую же гордость, если там пройдет аналогичный матч памяти папы с участием «Черноморца» — первой команды в его карьере.
Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.
Ожидается, что за сборную мира выступят Эммануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Флоран Малуда и другие легенды футбола. Со стороны красно-белых приглашены футболисты из состава команды 1990-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0