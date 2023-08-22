Новый тренер «Оренбурга» Деограсия — о матче с ЦСКА: «Постараемся удивить соперника»

Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о начале своей работы.

«Тренер должен быть всегда готов управлять командой. Это правда, что я приехал работать в академию, но после проделанной работы, клуб решил предоставить мне эту возможность. Я этот вызов принял.

Я понимаю, что ЦСКА – это топ-команда. У нас будет несколько дней на подготовку. Мы постараемся поработать и удивить нашего соперника. Скорее всего, у нас будут изменения. У нас будет два дня, за них я постараюсь проанализировать состояние команды», – сказал Деограсия в интервью пресс-службе клуба.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба.

В первом матче под руководством испанца «Оренбург» на своем поле примет ЦСКА. Игра пройдет 25 августа.