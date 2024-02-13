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Сычев назвал Лоськова продолжателем традиций «Локомотива»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев назвал экс-полузащитника и нынешнего тренера железнодорожников Дмитрия Лоськова продолжателем традиций клуба.

12 февраля Лоськову исполнилось 50 лет.

«Сразу вспоминаются золотые годы в «Локомотиве», ностальгия, потому что прошли очень много радостных моментов, много было голов и побед. Вообще, то время в «Локомотиве» было золотым, семейным. Дмитрий Вячеславович играл главную роль и как человек, и как личность, и как игрок. Трудно оценивать перспективы Лоськова в качестве тренера. Если он получает удовольствие, как легенда «Локомотива» несет традиции, то это хорошо для клуба.
Если он хочет работать главным тренером отдельно, то это другой вопрос, который лучше задать ему. Я желаю ему прежде всего здоровья, позитива. Радости жизни ему не занимать, всегда был в позитивном настроении. Побольше времени проводить с семьей, побольше времени уделять любимым хобби — охоте и рыбалке, почаще видеться с нашей группой ветеранов «Локомотива», ну и в тренерской карьере побольше побед и качественных футболистов, поменьше нервов», — приводит ТАСС слова Сычева.

Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива» в 2016 году. В апреле 2022 года он покинул основную команду, но в октябре того же года вернулся в нее.

Как футболист Лоськов вместе с «Локомотивом» дважды выигрывал чемпионат России, а также три раза завоевывал Кубок страны.

Источник: ТАСС
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