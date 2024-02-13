Олич: «Модричу уже поздно в РПЛ. Таким футболистам проще доигрывать в Катаре»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич заявил, что не стал бы советовать своему соотечественнику и полузащитнику «Реала» Луке Модричу завершать карьеру в одном из клубов РПЛ.

«Поздно уже. Таких игроков в России не будет. Они все сейчас играют в Саудовской Аравии, Катаре. Там полегче доигрывать. А в России серьезный чемпионат, легко не будет», — приводит Metaratings слова Олича.

В сезоне-2023/24 Модрич забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт 38-летнего хорвата с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года.