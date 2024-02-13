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Сегодня, 04:10

Олич: «Модричу уже поздно в РПЛ. Таким футболистам проще доигрывать в Катаре»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич заявил, что не стал бы советовать своему соотечественнику и полузащитнику «Реала» Луке Модричу завершать карьеру в одном из клубов РПЛ.

«Поздно уже. Таких игроков в России не будет. Они все сейчас играют в Саудовской Аравии, Катаре. Там полегче доигрывать. А в России серьезный чемпионат, легко не будет», — приводит Metaratings слова Олича.

В сезоне-2023/24 Модрич забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт 38-летнего хорвата с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: Metaratings
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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8
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9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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15
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