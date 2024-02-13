Бывший защитник «Зенита» Мейра: «Семак был фантастическим игроком, а сейчас он превосходный тренер»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Нужно быть отличным специалистом, чтобы выиграть чемпионат России пять раз подряд. Безусловно, у «Зенита» хороший состав, но футболисты не могут завоевывать трофеи без грамотного тренера. Семак был фантастическим игроком, сейчас он превосходный тренер. Сергей очень много знает о футболе, о взаимоотношениях между игроками и тренерами, он знает, как сплачивать футболистов. Результат его работы говорит сам за себя», — приводит «РБ Спорт» слова Мейры.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с июня 2018 года, под его руководством команда выиграла чемпионат России пять раз подряд.