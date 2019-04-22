Свидетельница рассказала о том, что ей стало страшно за свою жизнь от поведения Кокорина и Мамаева в кафе

На заседании в Пресненском суде Москвы допрашивается Виктория Павлова – свидетель драки в "Кофемании" с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого с чиновником Минпромторга Денисом Пак и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.

– Я пришла в 9 утра в "Кофеманию". Сделала заказ. Вдруг начались крики, битье посуды. Неприятная ситуация, – сказала Павлова.

– Откуда эти крики доносились?

– Слева от меня.

– А вы где находились?

– За барной стойкой.

– Дальше?

– Было ощущение, что начинается драка. Я вызвала сотрудников правоохранительных органов.

– Со своего телефона?

– Да. Сначала два раза сказали, что вызывайте, потому что начнется потасовка. Реакции не было, поэтому вызвала сотрудников сама.

– В какой момент вы видели подсудимых?

– Не могу этого сказать сейчас.

– Сколько примерно посетителей было в Кофемании?

– Треть кафе. Там несколько залов. Слева зал был на треть заполнен.

– Помимо вас кто-то еще был напуган?

– В общем-то – да, много людей, которые не понимали, что происходит. Это обсуждалось. Что, мол, драка, нужно вызвать полицию, потому что что-то происходит. Я боялась за свою жизнь и безопасность.

– Сколько времени прошло между тем, как вы пришли, и началась потасовка?

– Минут 15-20, наверное, точно не могу сказать.

– Видели удары?

– Я не видела, кто и кому наносил удары.

– Сколько по времени продолжалось примерно?

– От 1 минут до получаса. Не могу точно сказать.

– В какой промежуток приехала полиция?

– Достаточно оперативно. После моего звонка минут через 5-7. Очень быстро. (Александр Рогулев)

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, Пак и Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

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