Свидетель задержания фаната «Спартака» в Грозном: «Ведут себя корректно, но ментально остались дикарями»

Болельщик «Спартака» Роман, который стал одним из свидетелей избиения фаната красно-белых сотрудниками полка им. Кадырова на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0), рассказал «СЭ» подробности инцидента.

Ранее, 3 октября, появилась информация, что представители полка им. Кадырова в подтрибунном помещении стадиона «Ахмат Арена» в Грозном избили и задержали болельщика «Спартака» .

«Я катаюсь на выезд в Грозный много лет. Надо отметить, что сейчас сами чеченцы вели себя корректно с нами. Если ты придерживаешься всех правил, никаких проблем нет. Но случилось другое. Я не оправдываю этого парня, который начал курить в туалете. После замечания он проехался по религии, из-за этого они и озверели. Но тут вопрос в другом — сами эти офицеры, лейтенанты и прапорщики не могут выступать одновременно и в роли судьи, и в роли палача. Его по порядку должны были задержать и отправить в отдел полиции, а потом суд ему изберет наказание. В данном же случае толпа озверевших начала бить его ногами, принимать дубинки и спецсредства. Они сначала его избили, потом поняли, что всё заснято. Повезли его в отделение, за ними поехали товарищи этого парня. К ним вышел замначальника отделения и сказал: «Парни, если бы не было видео в интернете, скорее всего, мы бы его просто отпустили, потому что он нам нафиг тут не нужен». Но поскольку видео появилось в интернете, руководство захотело получить разъяснения от своих подчиненных. Скорее всего, его будут еще держать в заложниках в зависимости от того, какая шумиха пойдет в СМИ, чтобы они имел возможность с ним на месте что-нибудь записать», — рассказал болельщик в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Также Роман рассказал о поведении задержанного фаната в отделении полиции.

«Со слов замначальника отделения, в отделении болельщик никакой злости к сотрудникам не испытывал, просил его отпустить. Думаю, этому парню будет несладко там. Несмотря на всю деликатность сотрудников во время этого выезда, средневековье там в головах все же присутствует. Машины и мобильные телефоны не говорят о том, что они перешли в XXI век, ментально они остались дикарями, это правда. Хотя ведут себя корректно, я это отмечаю. Если ты сам ведешь себя корректно, это чуть ли не самый безопасный регион, даже ночью все будет в порядке. Да, дети иногда провоцируют болельщиков. Года 3 назад нас окружили на выходе со стадиона бородачи, въехала на парковку какая-то машина с затемненными стеклами, включили на громкую лезгинку и кричали оскорбительные кричалки в наш адрес. Но они явно были в неадеквате. Такие провокации случаются, но в остальном проблем нет. Я совершенно не оправдываю поведение нашего болельщика, но все-таки он человек. Парня дважды уже наказали — избили, оставили на 10 суток. А пока он там будет находиться, ему еще и третье, и четвертое прилетит. Надеюсь, мое заявление как-то повлияет в положительную сторону. Сейчас в Грозном остался человек, который будет находиться рядом, если парню что-то понадобится», — добавил Роман.

Ранее, 5 октября, глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал десятидневный арест болельщика москвичей после инцидента в Грозном.