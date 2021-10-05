Колосков: «12 клубов были за уход Прядкина. В такой ситуации разумно сложить полномочия самому»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» уход Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.

«Все к этому шло. Для него это не новость, слухи давно ходили. Но он все-таки продержался, его недавно переизбрали на новый срок. Казалось, что все стабилизировалось. В итоге 12 клубов из 16 оказались за то, чтобы Прядкина поменяли. В этой ситуации лучше снять с себя полномочия добровольно, чем быть уволенным за недоверие клубов. Он разумно поступил. Думаю, что Хачатурянц будет президентом. Какой смысл человека назначать исполнять обязанности временно, когда у него работа в судейском комитете? Раз он исполняет обязанности, то ему доверяют РФС и клубы. Если ничего не случится, то Ашота Хачатурянца изберут президентом РПЛ», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

С 14 ноября 2007 года 60-летний Сергей Прядкин являлся президентом лиги. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

По информации «СЭ», глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц станет исполняющим обязанности президента РПЛ.