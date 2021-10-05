В «Спартаке» прокомментировали информацию об аресте фаната после инцидента в Грозном

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал десятидневный арест болельщика красно-белых после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0). По его словам, ситуация находится под контролем, а фанату ничто не угрожает.

«Как только появилась информация об инциденте, наши сотрудники отправились в подтрибунку, — отметил Зеленов. — На месте мы запросили всю информацию у представителей МВД, оперативно получили доступ к задержанному болельщику, убедились, что он здоров и ему ничего не угрожает. Решение суда вы знаете — статья 20.1 КОАП, десять суток. Держим ситуацию на контроле, чтобы после истечения срока ареста человек целым и невредимым вернулся домой. Насколько мы знаем, в Грозном на это время решил остаться товарищ задержанного».

Напомним, 3 октября стало известно о задержании на матче 10-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном двух болельщиков московской команды. Позднее выяснилось, что задержан был только один из них. Он находился в неадекватном состоянии, нецензурно ругался, оскорблял людей на национальной почве.

По факту нарушения был составлен протокол, ставший основанием для вынесения приговора в суде.

На состоявшемся 4 октября в Грозном заседании москвич Евгений Кравченко был осужден по статье 20.1 КоАП РФ и получил десять суток ареста. Отбывать наказание он будет в столице Чечни.