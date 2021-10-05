Хачатурянц покинет пост главы судейского комитета РФС в случае назначения в РПЛ
13:39
По информации «СЭ», в случае избрания Ашота Хачатурянца президентом РПЛ он не будет совмещать посты и перестанет быть главой судейского комитета РФС.
Сегодня стало известно о том, что 53-летний Хачатурянц после ухода в отставку Сергея Прядкина назначен исполняющим обязанности президента РПЛ.
Пока Хачатурянц совмещает два поста. Его кандидатура на пост главы лиги получила одобрение от руководителя РФС Александра Дюкова.
60-летний Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.
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