Хачатурянц покинет пост главы судейского комитета РФС в случае назначения в РПЛ

По информации «СЭ», в случае избрания Ашота Хачатурянца президентом РПЛ он не будет совмещать посты и перестанет быть главой судейского комитета РФС.

Сегодня стало известно о том, что 53-летний Хачатурянц после ухода в отставку Сергея Прядкина назначен исполняющим обязанности президента РПЛ.

Пока Хачатурянц совмещает два поста. Его кандидатура на пост главы лиги получила одобрение от руководителя РФС Александра Дюкова.

60-летний Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.