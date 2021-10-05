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Хачатурянц покинет пост главы судейского комитета РФС в случае назначения в РПЛ

13:39
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», в случае избрания Ашота Хачатурянца президентом РПЛ он не будет совмещать посты и перестанет быть главой судейского комитета РФС.

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Сегодня стало известно о том, что 53-летний Хачатурянц после ухода в отставку Сергея Прядкина назначен исполняющим обязанности президента РПЛ.

Пока Хачатурянц совмещает два поста. Его кандидатура на пост главы лиги получила одобрение от руководителя РФС Александра Дюкова.

60-летний Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

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Константин Алексеев все материалы автора

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