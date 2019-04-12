Свидетель по делу Кокорина и Мамаева подтвердил свои показания следователю. Это не понравилось адвокатам

Свидетель на суде Кокорина и Мамаева, менеджер барной стойки в "Кофемании" Андрей Колесников после оглашения протокола его опроса заявил, что дал следователю более точные показания, чем сегодня. В частности, выяснилось, что на слушаниях он не назвал ряд фактов, которые говорили против игроков.

В первичных показаниях свидетель утверждает, что видел удар стулом по чиновнику Паку, а компания вела себя вызывающе.

Кроме того, по его показаниям, никто компанию не провоцировал и не оскорблял. Согласно протоколу опроса, компания издевалась над Паком – в ответ на замечания стали танцевать Gangnam Style, а после перепалки последовал удар стулом.

– Почему вы решили, что надо написать, что давление на вас не оказывалось? – вопрос свидетелю от адвоката Ромашова.

– Следователь сказал, что так и положено.

– Я услышал, что вам третьи лица сообщили: Пак оскорблял эту компанию?

– Нет, я не помню уже.

– А когда вам это сообщили?

– В этот же день, но после.

– А где?

– Внутри ресторана.

– Вы знаете что Пак конкретно говорил?

– Я точно уже не помню, что мне сказали.

– Теперь про Гайсина. В суде вы сказали, что его не видели. А в протоколе прозвучало, что он себя вел корректно, как и Пак.

– Я видел мужчин в костюмах, при галстуках. Конкретные фамилии я не помню.

– Кто из них был Гайсин?

– Мужчина, у которого был конфликт с Мамаевым. Ударил он его или нет, я не могу сказать. Этот конфликт и обсуждали.

– Мужчины в пиджаках заступались до конфликта?

– Нет, конечно.

– То есть, что вы имели в виду, когда писали о корректности Гайсина?

– Он же не забежал с кулаками? Значит, вел себя корректно.

– А-а-а. Так это была ваша оценка!

– Что ближе к тому, что вы видели своими глазами? – вопрос адвоката Барика.

– Ближе то, что записано. Потому что это было ближе к дате.

– Как все происходило на даче показаний? Вы говорили, или следователь предлагал формулировки и вы соглашались?

– Я рассказывал, он задавал вопросы – я подтверждал.

– Что ближе к истине? Ваши первые показания или сегодняшние?

– Ближе то, что записано, потому что это ближе к дате. (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live