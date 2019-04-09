Свидетель – о конфликте Кокорина и Пака: "Александр предпринял попытку помириться"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.
– Перед нанесением удара стулом кто-то в вашей компании договаривался об этом?
– Нет, – ответил Григорян.
– А какие-то перешептывания были?
– Нет.
– Вы сказали, что Пак и Кокорин примирились.
– Да.
– Конфликт был исчерпан?
– Да. Попытку примириться предпринял Александр.
– Что он сказал?
– И Пак сказал, что он был не прав, и Саша тоже. Это мне Куропаткин сказал.
– Кто первым предпринял попытку примирения?
– Думаю, Александр. И Пак сказал, что был не прав, и Кокорин тоже. (Дмитрий Зеленов)
Свидетель объяснил, зачем облил Пака соком и почему сидевшая на Кокорине девушка била посуду в кафе
Опрос
Справедливо ли решение суда оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО до 25 сентября?
Загрузка...