«Суть не так плоха, как кажется на первый взгляд». Жена Песьякова прокомментировала скандальные слова Шалимова о дармоедах

Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, прокомментировала слова главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова.

Ранее Шалимов записал для своего Instagram видео о просьбах людей о финансовой поддержке государства. Тренер заявил: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж».

Позднее специалист удалил сперва данный пост, а затем и свою страницу.

— Лично мне понятно, что именно он хотел сказать, — написала жена Песьякова в сториз Instagram. — Может быть, он сказал это немного не в той форме, может, слишком резко, но суть я уловила. И в ней все не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Думаю, он имел в виду, что есть люди, которые несут очевидную, объективную и необходимую всем пользу, соответственно, получают зарплату и сохраняют заработок: врачи, правоохранительные органы, все, кто обеспечивает жизнедеятельность населения.

Но! Все же есть очень много нюансов, и кто мы такие, имеем ли мы право и можем ли брать на себя ответственность, чтобы решать, кто этого достоин, а кто нет. Кто может себе позволить «ныть и возмущаться», а кто нет.

Потому что у каждого своя индивидуальная история, своя сложная или не очень ситуация. Поэтому, безусловно, в таких высказываниях нужно просто быть аккуратнее и мягче, наверное.