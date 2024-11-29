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Судейство

Сегодня, 13:36

Судья Кукуляк прикреплен к «Крыльям Советов». Теперь он назначен на игру в Санкт-Петербурге

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 17-го тура чемпионата России. Игру «Зенит» — «Крылья Советов» доверили Евгению Кукуляку.

Он уже в шестой раз в этом чемпионате будет работать на встрече с участием самарцев. Его прикрепили к этой команде?

Вот на какие матчи он получал назначения:

1-й тур, 20 июля, «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4, резервный
2-й тур, 26 июля, «Крылья Советов» — «Ростов» — 1:3, судья
7-й тур, 1 сентября, «Крылья Советов» — «Динамо» Мх — 0:1, резервный
9-й тур, 23 сентября, «Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:1, судья
12-й тур, 20 октября, «Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:2, резервный
17-й тур, 1 декабря, «Зенит» — «Крылья Советов», судья

Всего в этом чемпионате у Кукуляка четыре игры в поле, три из них — с участием самарской команды. По версии эксперта «СЭ», во встречах «Крылья Советов» — «Ростов» и «Локомотив» — «Динамо» Мх он допустил три серьезные ошибки. Кроме того, еще одна ошибка, во встрече «Ахмат» — «Крылья Советов», зафиксирована экспертами ЭСК.

В чемпионате России-2023/24 Кукуляк пять раз работал на играх «Крыльев Советов» — трижды судьей и дважды в роли ВАР.

На этой неделе рефери из Калуги выполнял обязанности АВАР в ходе кубковой встречи «Ростов» — «Спартак» (2:1), в которой не назначен как минимум один пенальти в пользу красно-белых. Они подали жалобу в ЭСК на качество судейства. Решение по этому обращению пока не объявлено.

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Евгений Кукуляк
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Источник: «Зенит» хочет приобрести Садулаева у «Ахмата»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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