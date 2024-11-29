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Чистяков назначен главным арбитром на матч «Краснодар» — «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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РПЛ на официальном сайте опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 17-го тура РПЛ.

30 ноября (суббота)

«Акрон» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Пари НН»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Мартынов.

Вячеслав Федорищев и&nbsp;Александр Алаев. Новый виток судейского скандала: Федорищев пошел в правоохранительные органы и «разочарован» клубами РПЛ

1 декабря (воскресенье)

«Локомотив» — «Химки»: судья — Артем Любимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала — «Факел»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Николай Иванов.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Юрий Баскаков.

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

2 декабря (понедельник)

«Ахмат» — «Динамо» Москва: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Французов.

Чемпионства &laquo;Спартака&raquo;, ЦСКА и &laquo;Локомотива&raquo; в&nbsp;сезонах-2016/17, 2015/16 и&nbsp;2017/2018. Избранные. «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» первыми проведут тысячные матчи в чемпионатах России

ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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