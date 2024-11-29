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Сегодня, 13:00

Защитника «Зенита» Нино номинировали на включение в команду года по версии ФИФА

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Защитник «Зенита» Нино.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бразильского защитника «Зенита» Нино включили в число претендентов на попадание в символическую сборную года по версии ФИФА.

Нино попал в список, состоящий из 22 футболистов. Среди них, в частности, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Альфонсо Дэвис («Бавария») и другие.

В нынешнем сезоне 27-летний Нино провел за команду 18 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Ранее Нино рассказывал о том, как продвигается его изучение русского языка.

Футбол
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
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Ахмат – Динамо
 - : -
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Зенит

 6
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