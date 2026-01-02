Судья Карасев рассказал, как часто играет на электрогитаре

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, как регулярно он занимается игрой на электрогитаре.

«Стараюсь каждый день хотя бы минут 15-30 брать гитару в руки, если есть возможность. Чтобы не забывалось, потому что иначе теряются навыки. Неделя проходит — и уже нужен час, чтобы разыграться, чтобы вспомнить. В последние полгода возобновили контакт с гитаристом Catharsis Олегом Мишиным. Он мне дает определенные задания. Приезжаю раз в неделю, и мы играем по два часа», — приводит слова Карасева пресс-служба РФС.

1 января 46-летний судья выступил на фестивале «Metal-Елка» с рок-группой Catharsis, где сыграл на электрогитаре. Ранее Карасев неоднократно рассказывал о любви к метал-музыке и называл своей любимой группой Slayer. Впервые на сцену вместе с Catharsis он вышел в 2021 году.