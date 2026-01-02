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Судья Карасев рассказал, как часто играет на электрогитаре

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, как регулярно он занимается игрой на электрогитаре.

«Стараюсь каждый день хотя бы минут 15-30 брать гитару в руки, если есть возможность. Чтобы не забывалось, потому что иначе теряются навыки. Неделя проходит — и уже нужен час, чтобы разыграться, чтобы вспомнить. В последние полгода возобновили контакт с гитаристом Catharsis Олегом Мишиным. Он мне дает определенные задания. Приезжаю раз в неделю, и мы играем по два часа», — приводит слова Карасева пресс-служба РФС.

1 января 46-летний судья выступил на фестивале «Metal-Елка» с рок-группой Catharsis, где сыграл на электрогитаре. Ранее Карасев неоднократно рассказывал о любви к метал-музыке и называл своей любимой группой Slayer. Впервые на сцену вместе с Catharsis он вышел в 2021 году.

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Сергей Карасев (судья)
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Карасев объяснил, чем отличается работа на футбольном матче от выступления на рок-концерте

Карседо на следующей неделе подпишет контракт со «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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