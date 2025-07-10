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10 июля 2025, 16:54

Судья Головко получил 1,5 миллиона от руководителей «Торпедо» за обеспечение результата в матче с «КАМАЗом»

Алина Савинова
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о выявлении нового факта оказания противоправного влияния на результат матча с участием «Торпедо».

Речь идет об игре 34-го тура первой лиги сезона-2024/25 с «КАМАЗом», которая прошла 24 мая и завершилась ничьей со счетом 1:1. Главным арбитром матча был Богдан Головко.

«Данный результат позволил ФК «Торпедо Москва» выйти в РПЛ. Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования», — написала Волк в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные коллег из Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России и сотрудников ГУЭБиПК МВД России.

Она отметила, что в домах главного арбитра матча и посредника прошли обыски, в результате которых были изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Головко отправлен под домашний арест, а в отношении второго фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Скандал с &laquo;Торпедо&raquo;: КДК РФС исключил клуб из&nbsp;РПЛ.«Торпедо» исключили из РПЛ! Кто теперь его заменит? Онлайн-трансляция

В четверг, 10 июля, РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25 — с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая). Все три матча судил главный арбитр Максим Перезва.

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ФК КАМАЗ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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