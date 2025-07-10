Судья Головко получил 1,5 миллиона от руководителей «Торпедо» за обеспечение результата в матче с «КАМАЗом»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о выявлении нового факта оказания противоправного влияния на результат матча с участием «Торпедо».

Речь идет об игре 34-го тура первой лиги сезона-2024/25 с «КАМАЗом», которая прошла 24 мая и завершилась ничьей со счетом 1:1. Главным арбитром матча был Богдан Головко.

«Данный результат позволил ФК «Торпедо Москва» выйти в РПЛ. Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования», — написала Волк в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные коллег из Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России и сотрудников ГУЭБиПК МВД России.

Она отметила, что в домах главного арбитра матча и посредника прошли обыски, в результате которых были изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Головко отправлен под домашний арест, а в отношении второго фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В четверг, 10 июля, РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25 — с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая). Все три матча судил главный арбитр Максим Перезва.