Источник: Коко из «Торино» является основным вариантом «Спартака» на позицию центрального защитника

Защитник «Торино» Сауль Коко является первым номером в шорт-листе спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао в качестве игрока на позицию центрального защитника, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, функционер убедил руководство московского клуба в необходимости приобретения 26-летнего футболиста и получил одобрение на возможный трансфер. Сам Коко готов рассмотреть вариант с переездом в Россию.

При этом отмечается, что «Торино» не устроило первое трансферное предложение «Спартака» по защитнику. Итальянский клуб хочет продать игрока за 14-15 миллионов евро плюс бонусы и ждет улучшенное предложение от московской команды.

Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил два гола.