«РБ Спорт»: для участия в первой лиге «Торпедо» должно будет повторно пройти лицензирование РФС

Для игры в первой лиге в сезоне-2025/26 «Торпедо» будет обязано повторно пройти лицензирование в РФС и подтвердить финансирование на предстоящий сезон, сообщает «РБ Спорт».

Лицензия РФС-1, которую автозаводцы получали для игры в РПЛ, не распространяется на соревнования ФНЛ.

По информации источника, при желании «Торпедо» и при отсутствии серьезных нарушений в лицензировании, ФНЛ будет ходатайствовать перед исполкомом РФС о включении московского клуба в число участников первой лиги.

10 июля РФС сообщил, что «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 10 июля за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Также клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.