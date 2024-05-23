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Судейство

Сегодня, 13:10

Судья Егор Егоров установит рекорд РПЛ

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 30-го тура чемпионата России. Одну из восьми игр, между «Рубином» и «Сочи», будет судить Егор Егоров.

31-летний нижегородец, сын известного российского рефери Игоря Егорова, будет впервые в жизни обслуживать встречу РПЛ в роли судьи и установит рекорд. Он в ходе одного сезона дебютировал в первой лиге и тут же пошел на повышение. Два дебюта в течение девяти месяцев.

Егоров впервые работал судьей в первом дивизионе в 7-м туре в августе прошлого года — в ходе матча «Динамо» Мх — «Шинник». Всего он провел там около двух десятков игр. Такого быстрого повышения в ранге у арбитров еще не случалось.

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РПЛ
Егор Егоров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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