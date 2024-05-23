Судья Егор Егоров установит рекорд РПЛ

Сегодня департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 30-го тура чемпионата России. Одну из восьми игр, между «Рубином» и «Сочи», будет судить Егор Егоров.

31-летний нижегородец, сын известного российского рефери Игоря Егорова, будет впервые в жизни обслуживать встречу РПЛ в роли судьи и установит рекорд. Он в ходе одного сезона дебютировал в первой лиге и тут же пошел на повышение. Два дебюта в течение девяти месяцев.

Егоров впервые работал судьей в первом дивизионе в 7-м туре в августе прошлого года — в ходе матча «Динамо» Мх — «Шинник». Всего он провел там около двух десятков игр. Такого быстрого повышения в ранге у арбитров еще не случалось.