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Судейство

Сегодня, 12:25

Семь матчей с ВАР одновременно — не рекорд. В РПЛ так было уже трижды

Александр Бобров
Шеф-редактор
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ВАР на матче РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня департамент судейства РФС объявил рефери, которые будут работать на матчах 30-го тура чемпионата России. Все игры начнутся в одно время, и в семи из них будут использоваться видеоарбитры и их помощники (ВАР и АВАР).

Появились сообщения, что благодаря этому будет установлен рекорд — что впервые семь бригад ВАР будут работать одновременно. Но это не так. Подобные случаи были трижды — в 2020, 2021 и 2022 годах.

Например, в июле 2020-го четыре бригады ВАР разместились в комнатах московского ВАР-центра. Для еще двух пар видеоассистентов задействовали специальные микроавтобусы. А видеоарбитры Василий Казарцев и Николай Богач во время матча «Краснодар» — «Ахмат» воспользовались специальной ВАР-комнатой на стадионе «быков», где до этого российские судьи раньше проходили обучение и тесты.

В мае 2021 года только одну игру пришлось провести без ВАР — «Тамбов» — «Зенит» (1:5). Без видеоассистентов работал Антон Фролов. Остальные матчи прошли с применением ВАР.

В мае 2022 года не удалось обеспечить работу ВАР на игре «Крылья Советов» — «Локомотив». Без видеоассистентов работал Владислав Безбородов. Остальные матчи прошли с применением ВАР.

А вот в прошлом году на трех из восьми игр не было видеоассистентов. Речь о встречах 30-го тура чемпионата России-2022/23 «Локомотив» — «Торпедо», «Оренбург» — «Динамо» и «Урал» — «Сочи».

РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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